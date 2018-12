Oljesektoren må bli stresstesta for klimaendringar, meiner utval

innenriks

Klimarisikoutvalet som regjeringa sette ned i fjor haust, leverte onsdag rapporten sin til finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalet slår fast at konsekvensane av alvorlege klimaendringar kan vere store og vanskelege å føresjå. Noreg bør derfor gjere gode analysar av klimarisiko, spesielt i petroleumssektoren, konkluderer utvalet.

Martin Skancke, som har leidd utvalet, slår fast på at Noreg må førebu seg på både klimaendringar og økonomiske verknader av overgangen til lågsleppsamfunn.

– Risikobildet er i endring, og derfor må vi ha eit system for å vurdere risikoane fortløpande. Vi veit at sjølv om verda når måla i Parisavtalen, vil klimaet halde fram å forandre seg i fleire tiår framover, seier Skancke.

Utvalet meiner at staten bør etablere, halde ved like og offentleggjere eit sett med ulike scenario for oljegassprisar, gassprisar og CO2-priser. Særleg bør oljesektoren og finanspolitikken bli stresstesta, heiter det i ein av konklusjonane.

