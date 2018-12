Vedum kritiserer sentralisering av statleg styremakt

innenriks

Ei oversikt i Nationen over styra i 74 heilt eller delvis statseigde bedrifter, viser at godt over halvparten av styreleiarane bur i Oslo-området. Avisa har sett nærare på eit knippe store selskap og slår fast at ikkje eitt einaste styremedlem bur nord for Hamar. Det får Vedum til å reagere.

– Det ligg enormt mykje makt i desse styra. At ein heil landsdel som Nord-Noreg ikkje har ein einaste styreleiar i selskap som har ein landsdekkjande funksjon, held ikkje, seier han og trekker fram Posten som eit døme.

Han meiner bustad vil påverke korleis ein påverkar nokon av endringane selskapet står overfor, mellom anna færre leveringsdagar.

– I Nord-Noreg handlar det ikkje berre om rekningar, men om det lokale næringslivet, som ikkje får levert pakka, eller tannlegekontoret som ikkje får protesane dei treng. Det er andre praktiske utfordringar om du bur på Frogner, eller om du bur i Mehamn eller Fauske, seier Senterparti-leiaren.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) peikar på at Posten og fleire andre selskap som blir trekt fram, driv forretning og at oppgåva i styret dermed er å drive forretning, ikkje politikk.

(©NPK)