ESB held renta uendra

innenriks

Ifølgje banken kjem renta til å liggje på noverande nivå fram til sommaren. Samtidig stadfestar ESB at dei avsluttar tilbakekjøpet av obligasjonar ved årsskiftet.

Ifølgje ESB-sjef Mario Draghi har dei nyaste tala vore svakare enn venta, og dei peikar på ein langsamare tilvekst framover. Banken senkar prognosane sine for i år og neste år, og dreg ned inflasjonsutsiktene for 2019.

Draghi uttrykte også torsdag at han er overtydd om at den franske regjeringa har det som skal til for å handtere «dei gule vestane», som har demonstrert over heile landet den siste tida.

– Vi fordømmer bruken av vald, men vi meiner òg at retten til å protestere er ein del av demokratiet. Eg føler meg trygg på at den franske regjeringa vil handtere dette på best mogleg måte, sa Draghi.

Demonstrantar iført gule vestar har sidan midten av førre månad protestert kraftig mot den planlagde auken i bensin- og dieselavgifter.

(©NPK)