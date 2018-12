Eriksen Søreide forsvarer støtta til FNs migrasjonsplattform

innenriks

Torsdag kom ho til Stortinget for å gjere greie for om FNs migrasjonsplattform, som Noreg slutta opp om under migrasjonskonferansen i Marrakech tidlegare i veka. Frp har likevel teke dissens i regjeringa i saka og har fremma eit forslag om å avvise fråsegna.

– Noregs haldning er at norsk lovgiving og tilhøyrande ordningar fungerer godt, og at den globale plattforma ikkje gir grunnlag for å endre det norske regelverket, sa Eriksen Søreide i forklaringa si.

Ho seier samarbeid for å sikre trygg og ordna migrasjon ikkje står i motsetnad til moglegheita til å kontrollere kven som får tilgang til landet.

– Det er sjølvsagt det naturlege behovet i kvart og eit land og rett. Men nasjonal kontroll åleine vil ikkje handtere migrasjonsutfordringane, seier utanriksministeren.

Ho meiner det trengst nye verktøy og måtar å samarbeide på, og FNs migrasjonspakt er eitt av fleire viktige verktøy som kan bidra.

– Noreg er eit land som varetar dei nasjonale interessene våre òg gjennom å bidra til å finne felles løysingar på felles utfordringar, og nye tiltak for å løyse nye problem.

Eriksen Søreide seier regjeringa har informert om posisjonane sine i forhandlingane om FNs migrasjonspakt og viser til budsjettforslaget frå Justis- og beredskapsdepartementet i fjor og i år, og si eiga utanrikspolitiske forklaring til Stortinget.

– Framstegspartiet har dei siste vekene argumentert for kvifor dei ikkje ønsker norsk tilslutning. Høgre og Venstre meiner på si side at plattforma gir eit felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å handtere migrasjon betre, slik at vi kan få irregulær migrasjon under kontroll, opplyser Søreide.

Men ei samla regjering er oppteken av at han blir brukt for å fremme norske interesser som rask retur, la ho til.

