Fleire hundre tilsette i Posten kan miste jobben

innenriks

Tilsette ved fleire postterminalar fekk meldinga denne veka, ifølgje NRK.

Posten vurderer å (sjå synonymordbok) planane om å flytte all ruteklargjering av post til Lørenskog utanfor Oslo. Dermed kan 300 årsverk forsvinne i 2019.

– Den endelege avgjerda er ikkje teken, men det ligg ganske sterke føringar her, seier distriktstillitsvalt Helge Mathisen i LO-forbundet Postkom.

Han meiner tidspunktet for kunngjeringa tyder på at det hastar veldig for Posten å få gjennomført endringane.

– Vi har eigentleg ein avtale om at slike meldingar ikkje skal komme rett før jul. Desember er liksom freda, seier han.

Posten Noreg stadfestar overfor NRK at det hastar å sjå på tiltak for å effektivisere drifta. Brevvolumet har falle kraftig dei siste 20 åra. I 2018 har fallet eskalert.

– Vi må sjå på tiltak som gir økonomisk effekt allereie i 2019. Då er effektiviseringa av ruteklargjering eitt av tiltaka vi ser på, seier pressesjef John Eckhoff i Posten Noreg.

