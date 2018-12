innenriks

Avgjerda på det siste rentemøtet i år var i tråd med det ekspertane venta på førehand.

Rentehevinga frå rekordlåge 0,5 prosent som kom i september, var den første innstramminga frå Noregs Bank på sju år. På same tid varsla Noregs Bank at neste renteheving truleg kjem i mars neste år, og at det blir ytterlegare eit knepp opp mot slutten av 2019, slik at styringsrenta om eitt år er på 1,25 prosent.