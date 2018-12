Legeforeningen meiner kravet om fråvær er ope for tolking

innenriks

Etter innføringa av fråværsgrensa i den vidaregåande skulen i 2016, vart elevane nøydde til å dokumentere sjukefråvær med legefråsegn. Slik har regelen vorte praktisert.

No har likevel juristane til Den norske legeforeining sett nærare på lovverket, og dei meiner at det ikkje er gitt at det er krav til slik dokumentasjon, ifølgje Rogalands Avis.

– Det er eit tolkingsrom i fråværsreglane som må klargjerast, slår avdelingsdirektør og advokat Lars Duvaland i Den norske legeforeining fast.

Bakgrunnen for den juridiske gjennomgangen er at sprengd kapasitet har ført til at fastlegane i Stavanger og Sandnes vil nekte skuleungdom å få attest for sjukefråvær før ved fjerde fråværsdag.

Juristane meiner at verken løyve eller forskrift angir direkte at skulefråvær skal bli dokumentert av lege. I rundskrivet frå Utdanningsdirektoratet heiter det at fråvær «i utgangspunktet» må dokumenterast med legefråsegn.

– Vi meiner det er viktig at departementet bidreg med å vere klare i tolkinga av regelverket for å finne ut kor grensa går. Dette har mykje å seie både for elevane og for pressa fastlegar, seier Duvaland.

