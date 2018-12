Noreg einig med EU om fiske

innenriks

– Dersom det skulle bli ein såkalla hard brexit, det vil seie at Storbritannia forlèt EU utan ein overgangsavtale, så vil eg ta initiativ til at alle partar møtest raskt for å sikre norske fiskeriinteresser, seier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Avtalane for 2019 gjeld likevel for både Storbritannia og EU. Sjølve forhandlingane skjedde i Bergen i førre veke og denne veka.

Sidan det går tilbake med fleire fiskebestandar, har kvotane i år vorte redusert. Totalkvoten for torsk frå Nordsjøen er redusert med 33 prosent. Noreg får 5.004 tonn. Kvoten for sild er òg redusert, mens kvoten for sei har vorte auka.

Det har òg vorte semje om reker for første halvår. Noreg får fiske 4.608 tonn. Partane ser på det andre halvåret i vår etter at Havforskingsinstituttet har gjennomført forsøkstokt.

Fiskarar i EU har ikkje lenger lov til å kaste ut fisk, og det skal innførast strengare kontrollar. Det er òg inngått avtale om noko kvotebyte. EU får torsk-, sei- og hysekvote i byte mot mellom anna kolmule, lange eller brosme og blåkveite.

