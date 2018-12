Privat kreftsenter aukar kapasiteten for å ta imot avviste pasientar

innenriks

Behovet for private tilbod veks samtidig med at det kjem fleire livsforlengande medisinar og moglegheiter for eksperimentelle behandlingar og immunterapi. Mykje av dette er så dyrt at alvorleg sjuke kreftpasientar må betale for det sjølv, om dei vil prøve det. Aleris kreftsenter på Frogner i Oslo har sidan 2014 totalt handsama rundt 300 pasientar med behandling som enno ikkje får dette tilbydd av det offentlege, eller som det offentlege har sagt nei til, skriv Fagbladet Journalen.

Fagansvarleg onkolog Marius Normann seier dei no tilset ein ny kreftlege, fordi den generelle utviklinga er at pågangen blir stadig større.

Samfunnsdiskusjonen rundt kva for behandlingar som skal tilbydast i det offentlege, har auka parallelt med at nye og dyrare moglegheiter har komme. I TNS Helsepolitisk Barometer frå april i år svara 58 prosent av folkesetnaden at vi har eit tvidelt helsevesen der personleg økonomi har tyding for kor god behandling ein får.

Ifølgje Normann betaler grovt sett halvparten av Aleris' pasientar sjølv for behandlingane, mens den andre halvparten har helseforsikringsordningar. Prislappen kan komme opp i millionbeløp.

(©NPK)