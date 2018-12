Telenor stenger 3G-nettet neste år

innenriks

Stenginga omfattar ikkje teleselskapa Telia og Ice.net som òg har eigne 3G-nett.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor opplyser at endringa vil få konsekvensar for blant andre dei som har gamle smarttelefonar. Men har du ein gammal mobil som du berre bruker til å ringe og sende SMS med, er det ikkje noko problem. Han vil automatisk slå seg over til 2G-nettet.

– Dette gjeld dei som surfar på gamle smarttelefonar som er produsert før 4G-nettet kom i 2012, som iPhone 4, Doro-telefonar og gamle Samsung XCover-telefonar, seier han.

Det kan òg gjelde 3G-utstyr som viltkamera, ringt opp varmeomn på hytta og utdaterte SIM-kort.

I dag går 96 prosent av alt mobildata hos Telenor over 4G

Telenor startar stenginga i januar. Det dreier seg om to frekvensar som i dag blir brukt til 3G. Dei startar med 900-bandet i 2019 og deretter 2100-bandet som blir stengt i 2020.

– Vi treng denne kapasiteten til 4G og 5G, som no blir mykje betre, seier Bjørn Amundsen.

