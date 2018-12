Ekspert: Eit spørsmål om tid før Donald- bladet forsvinn

innenriks

Grunnleggjar av teikneseriefestivalen Raptus i Bergen, Arild Wærness, ser mørkt på Donalds framtid som vekeblad i Noreg.

– Dei har jo nettopp feira 70-årsdag, men det blir neppe ein 80-årsdag, seier Wærness til Dagens Næringsliv.

– Det er berre eit spørsmål om tid før Donald- heftet forsvinn.

Marknadssjef Cecilie Kalleberg i Egmont Kids innrømmer at det er ei utfordring å sikre rekruttering av nye, yngre lesarar og sørgje for at dei blir lojale lesarar av Donald på sikt. Men at bladet forsvinn med det første, er ho ikkje med på. Egmont-direktør Kjell Frostrud Johnsen satsar på 70 år til med den hissige og uheldige anda.

– Donald ligg godt i den norske folkesjela. Så han kjem nok til å vere med i mange år til, seier han.

Wærness trur slaget allereie er tapt, men at forlaget prøver å gjere det beste ut av ein vanskeleg situasjon.

– Blada som i dag blir selt går til foreldre og besteforeldre, men barnegenerasjonen er tapt for alltid.

I stordomstida på 1980-talet vart det på det meste gitt ut over 255.000 blad i månaden og over 13 millionar Donald- blad i året. Det er no nede på det lågaste nivået sitt nokon gong, med rundt 1,6 millionar blad i året, mest på grunn av lojale abonnentar.

(©NPK)