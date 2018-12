NRK forsvarer omtale av sjølvmord

innenriks

NRKs reportasjeserie har teke opp sjølvmord som samfunnsproblem, men i Klassekampen har fleire aktørar kritisert serien for å vere fiksert på lovbrot og skulda og for ikkje å utvise aktsemd i omtala.

Ifølgje NRK er det komme rundt 300 tilbakemeldingar på serien, noko som er mykje. Det aller meste er positivt, og folk er glad for at temaet endeleg kjem opp, ifølgje NRK. Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK åtvarar i Klassekampen mot ei haldning der psykisk helse er så vanskeleg at det ikkje skal omtalast.

– Alle som har levd ei stund, har opplevd nokon som slit med alvorleg psykisk sjukdom. Å la vere å snakke om det er ikkje ein god veg å gå, seier Kalbakk.

Media har sjølv regulert omtala si av sjølvmord, i paragraf 4.9 i Vêr varsam-plakaten, men Redaktørforeininga vil ha ein oppmjuking av paragrafen.

Kalbakk seier ei PFU-frifinning av TV 2 i haust påverka arbeidet med serien om sjølvmord. TV 2-programmet «Åsted Noreg» var klaga inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å gjere noko ingen hadde gjort før: Dei hadde vist fram eit reiskap nytta i eit sjølvmord i eit fengsel. TV 2 vart frifunne.

Kalbakk seier det var naturleg for NRK å ta med PFU-kjenninga inn i vurderingane sine. NRK viste ikkje fram, men omtalte sjølvmordsmetodar.

(©NPK)