250 flyktningar blir busett i Oslo i 2019

Opphavleg hadde byrådet planlagt for busetjing av 300 flyktningar i 2019, men Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har bede Oslo kommune om berre å busetje 250.

– Viss IMDi kjem med ei ny oppfordring som ligg innanfor ramma av 300 flyktningar, vil vi akseptere det, seier Arbeidarpartiets Tone Tellevik Dahl. I tillegg til å vere byråd for eldre, helse og arbeid har ho ansvar for integrering i byrådet.

Direktoratet har bedt norske kommunar om å ta imot til saman 5.350 flyktningar neste år, 150 av desse er einslege mindreårige. Oslo kommune tok imot 1.000 flyktningar i toppåret 2016, 850 i 2017 og 811 i 2015. I fjor tok kommunen imot 350 flyktningar, og ein må heilt tilbake til 2008 for å finne eit år der det vart busett færre flyktningar enn det det leggjast opp til neste år. Den gong vart 240 flyktningar busett. Totalt har Oslo kommune busett 3.861 flyktningar dei siste fem åra.

Byrådet i Oslo foreslo i 2017 å endre kriteria for busetjing av flyktningar, slik at det er bydelar med færrast innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn som buset flest. Det inneber at mange av dei nye flyktningane neste år vil bli busette vest i Oslo.

