Frp meiner eiga regjering vil skyte for få ulv

Klima- og miljødepartementet har vedteke å felle Slettås-flokken innanfor ulvesona, men verne Hobøl og Mangen.

– Eg synest dette vedtaket er svært skuffande, seier Frps rovdyrpolitiske talsmann Terje Halleland. Han synest ikkje vedtekt går langt nok.

– Ein vel no å sjå heilt bort frå ulveforliket som eit breitt fleirtal på Stortinget inngjekk. Vi vil med dette liggje langt over bestandsmåla, og eg har full forståing for at folk i områda med mykje ulv vil reagere kraftig på dette, seier han.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) viser til at dette er første gong det blir opna for lisensfelling innanfor ulvesona.

– Denne avgjerda følgjer opp Stortingets vedtak frå 2017 om at vi skal ha forvalting av ulv innanfor ulvesona, seier han i ei pressemelding.

– I tråd med forlik

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulvar i løpet av lisensjakta, blant dei tre flokkar med totalt 17 dyr innanfor ulvesona – dei etablerte revira i Hobøl, Mangen og Slettås. Oppmodinga er møtt med fleire klager, og måndag vart regjeringsvedtaket kjent.

– Regjeringa held seg til rovviltforliket, som seier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Noreg, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerleg for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestandar av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legg han til.

Venstre står saman med SV og MDG utanfor Stortingets rovdyrforlik frå 2016.

Krev lovendring

Halleland er ikkje i tvil om at måndagsvedtaket må få konsekvensar.

– Det er berre éin konklusjon ein kan trekkje av dette: Om det er slik at lova står i vegen for at ulveforliket skal oppfyllast, ja då må vi få endra lova. Det vil eg ta initiativ til, seier han.

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum kallar vedtaket ein hån mot folk som lever med rovdyrproblematikken tett på seg.

– Ulvebestanden har auka kraftig dei siste åra, og viss det ikkje blir skote meir ulv enn det regjeringa no går inn for, kjem han til å auke endå meir. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, seier han.

– Ulvereservat

Bestandsregistreringar tyder på at det er to-tre ulvar i Slettås-reviret.

– Det blir derfor opna for felling av inntil tre ulvar i Slettås-reviret denne vinteren, noko som betyr at alle kjende individ som tilhøyrer dette reviret blir tillate å felle, opplyser departementet.

Samtidig stadfestar regjeringa at det ikkje blir opna for lisensfelling av revira Hobøl og Mangen, som begge ligg innanfor ulvesona.

– Med denne avgjerda gjer regjeringa og statsminister Erna Solberg (H) ein del av Noreg om til eit ulvereservat. Det er eit tillitsbrot og viser at regjeringa ikkje er til å stole på i rovviltpolitikken, seier leiar Lars Petter Bartnes i Noregs Bondelag.

Dei siste offisielle tala frå 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Noreg – 8 heilnorske kull og 5 såkalla grensekull, som vandrar mellom Noreg og Sverige.