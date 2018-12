Langt saksarbeid for valdsoffererstatning

innenriks

Tida det tek å få ei sak gjennom Kontoret for valdsoffererstatning er mangedobla på berre nokon få år. I 2016 var saksbehandlingstida rundt tre månader, skriv VG. I dag må folk som søkjer om slik erstatning, altså belage seg på å vente i to år.

– Det er frustrerande at vi har saker som kunne ha vorte handsama, men at vi ikkje har dei tilgjengelege ressursane for å gjere dette, seier informasjonsansvarleg Ole- Kristian Olsen.

Han legg til at talet på ubehandla saker er historisk høgt. Det er no 1.150 fleire ubehandla saker enn for eitt år sidan. Per 13. desember var det 4.618 saker. 2.641 av desse var klare til vedtak.

– Dette er saker som vi kunne ha handsama i dag, dersom vi hadde hatt fleire saksarbeidarar, fortel Olsen.

Etter å ha fått auka løyvingar etter 22. juli-angrepa, opplevde kontoret kraftige kutt – rundt 20 prosent – i statsbudsjettet i fjor. Dermed er det no færre saksarbeidarar, samtidig som søknadsmengda veks, skriv avisa.

