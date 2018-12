Leiarar valde i fellesnemnda for Finnmark og Troms

innenriks

Fellesnemnda møttest måndag for første gong i fylkeshuset i Tromsø, berre litt over eitt år før Finnmark og Troms skal bli eitt fylke. På agendaen stod mellom anna val av leiar og nestleiar av og val av valstyre som skal førebu fylkestingsvalet til hausten.

Kari-Anne Opsal frå Troms Ap vart vald som leiar, mens Ulf Trygve Ballo frå Finnmark Ap vart vald til nestleiar, skriv Nordlys.

Motstanden mot samanslåinga har vore stor, særleg i Finnmark. Fleirtalet i fylkestinget, der Arbeidarpartiet er det desidert største partiet, nekta lenge å velje representantar til fellesnemnda. Nyleg snudde likevel Arbeidarpartiet, og representantane til fellesnemnda vart valt torsdag.

– Med krum hals

Den nyvalde nestleiaren frå Finnmark, Ulf Trygve Ballo, viser til at Stortinget i haust stod fast på vedtaket om samanslåing og avviste i NRKs Politisk kvarter måndag at dei vil «vise motstand» i arbeidet vidare.

– Vi skal gå saman for å finne løysingar. Vi går på med krum hals og vil forsvare Finnmark, sa han.

Samtidig har likevel Ap, Sp og SV i Finnmark gått saman om at det skal førebuast eit mogleg søksmål mot staten for å få oppheva vedtaket om samanslåing. Dei stiller spørsmål ved om vedtaket er lovleg.

– Rir to hestar

Høgres gruppeleiar i Troms fylkesting, Ole-Johan Rødvei, likar dårleg at samanslåingsprosessen får følgje av eit trussel om søksmål.

– Eg synest det er trasig at vi skal jobbe i lag og samtidig ha det over oss. Det er trasig at det skal ridast to hestar, seier han til NRK.

Torsdag etterkom kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) ønsket frå begge fylka om å sikre Finnmark like mange representantar i fellesnemnda som Troms. Opphavleg hadde departementet slått fast at Troms skulle ha 19 plassar og Finnmark berre 9 i nemnda, rekna ut frå folketalet i dei to fylka.

