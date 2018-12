Regjeringa trassar nemndene – to av tre ulveflokkar får leve

innenriks

Det melder Nationen. Òg NRK skriv at dei har kjelder som seier det same.

Sp- toppen Marit Arnstad sa til NTB søndag at ho frykta at ein intens dragkamp i regjeringa kunne ende med at berre eitt av tre tilrådde revir i ulvesonene skal skytast neste år.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulvar i lisensjakta. Blant dei er tre flokkar med totalt 17 dyr innanfor ulvesona – dei etablerte revira i Hobøl, Mangen og Slettås.

Oppmodinga er møtt med fleire klager, og Klima- og miljødepartementet har så langt ikkje vilja seie anna enn at det kjem ei avgjerd innan jaktstart 1. januar 2019.

– Utilstrekkeleg

– Det står jaktlag klare både i Østfold og Hedmark, men dei veit ikkje kva regjeringa har tenkt å komme med. Eg er bekymra for at stor indre splid i regjeringa endar med ei utvatna trikse-løysing, sa Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB søndag ettermiddag.

Ho sa då at det hadde komme fram opplysningar som peika i retning av at det blir opna for å ta ut Slettåsreviret, men ikkje Hobøl og Mangen.

– Viss dette stemmer, ender fleire lisensar 25 prosent under oppmodinga til rovviltnemndene. Det er i så fall utilstrekkeleg for å nå bestandsmålet Stortinget har sett fast til 4–6 kull, seier Arnstad.

– Krevjande sak

– Dette er ei krevjande sak. Føringane frå Stortinget skal tolkast i samsvar med naturmangfaldlova og innanfor rammene av Bernkonvensjonen, skreiv statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet i eit innlegg i Nationen nyleg.

Han viste til at det er komme fleire klagar på tilrådingane til rovviltnemndene om å felle tre ulveflokkar innanfor ulvesonene.

Venstre står saman med SV og MDG utanfor rovdyrforliket i Stortinget frå 2016, på same tid som nestleiar i Venstre Ola Elvestuen leier departementet som set fast lisenstalet før ulvejakta.

Ifølgje Arnstad har ein intens dragkamp mellom regjeringspartia spelt seg ut dei siste vekene. Dei siste justeringane skal ha vorte gjorde så seint som søndag ettermiddag.

– Må ta heile kol

Dei siste offisielle tala frå 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Noreg – 8 heilnorske kol og 5 såkalla grensekol, som vandrar mellom Noreg og Sverige.

– Poenget til rovviltnemndene er at om vi skal komme ned frå dagens 10,5 kol til 4–6 kol, så må det takast ut meir enn det triksetalet som no ser ut til å bli eit kompromiss som berre er sydd saman for å gi både Venstre og Frp kvar si moglegheit til å kunne selje inn ein siger, seier Arnstad.

– Men uansett kva departementet avgjer, vil det bli bråk og protestar?

– Kontrovers kan det bli uansett. Men det finst ei viktig rettesnor, og det er bestandsmålet Stortinget har sett fast på 4–6 kol. Det er vedteke av eit breitt fleirtal på Stortinget, og utgangspunktet for oppmodinga til rovviltnemndene, seier Arnstad.

NOAH: – Ei skam

Dyrevernorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på avgjerda om å fjerne Slettåsflokken.

– Når det blir opna for å skyte ein heil familieflokk innanfor den snevre ulvesona, er det eit skandaløst signal til verdssamfunnet om at Noreg ikkje tek vern av trua dyr på alvor, skriv leiar Siri Martinsen i ein e-post til NTB. Ho kallar norsk ulvepolitikk ei internasjonal skam og forventar reaksjonar òg frå utlandet.

(©NPK)