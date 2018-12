Frp førebur seg på krevjande regjeringsforhandlingar

innenriks

– Vi har no hatt ein god runde med klare og tydelege tilbakemeldingar frå eit samla parti som har vorte einige om kvar grensene går, kvar ambisjonane ligg. Det gjer det veldig mykje enklare for partileiinga, sjølv om det kjem til å bli veldig vanskeleg, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Tysdag kveld gav sentralstyret partileiinga fullmakt til å starte forhandlingar med både KrF, Venstre og Høgre.

Jensen seier at ho ventar krevjande forhandlingar der innvandringspolitikken er eitt av dei tydelegaste krava frå partiet. Partileiaren seier ho tek dette på største alvor og åtvarar samtidig om at det må vere ein felles respekt hos alle regjeringspartia om at ein må ha veldig tydeleg gjennomslag.

Venstre gav tommel opp

Stortingsgruppa i Venstre har allereie gitt partileiinga tommelen opp for å starte regjeringsforhandlingar.

– Vi hadde ein runde i stortingsgruppa måndag, og har fått alle dei fullmakter vi treng for å gå i forhandlingar med sikte på utviding av regjeringa, seier parlamentarisk leiar Terje Breivik til TV 2.

Sonderingar mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF starta 22. november, etter at KrF mot partileiar Knut Arild Hareides råd vedtok å søke regjeringssamarbeid med Solberg-regjeringa.

KrF-avklaring onsdag

Kva partia er komne fram til i sonderinga er hemmeleg.

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad sa til Fædrelandsvennen måndag at han håper KrF kan komme med ein konklusjon på om partiet skal gå i regjeringsforhandlingar eller ikkje onsdag 19. desember.

Det er ikkje kjent nøyaktig kvar og når sjølve regjeringsforhandlingane startar.

