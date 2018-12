Meir ulv rundt Oslo

innenriks

Senterpartiets Sandra Borch trur oslofolk snart kan komme til å kjenne på frykta folk har opplevd andre stader i landet, skriv Dagsavisen.

– Eg trur det er ei reell frykt oslofolk no må rekne med å oppleve. Det blir større sjanse for å treffe på ulv på tur både på sommaren og vinteren, seier Borch.

– Det kan bli spennande å vere skiløpar med hund på tur i Oslomarka i åra som kjem.

Borch og Senterpartiet har komme med kraftig kritikk etter at regjeringa bestemte seg for å ikkje gi løyve til å skyte to flokkar i ulvesona, mot oppmodinga til rovviltnemndene.

– Vi i Senterpartiet meiner at ulvesonene nærast har vorte ulvereservat. Det var aldri det som var meininga då vedtaket vart gjort, seier Borch.

(©NPK)