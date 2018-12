Fleire arbeider med rus og psykisk helse i kommunane

innenriks

Det var 15.894 årsverk innan psykisk helse og rusarbeid i norske kommunar i vår. Det er ein auke på nesten 2.000 årsverk dei siste to åra og den sterkaste veksten i årsverk på ti år. Det kjem fram i ein SINTEF-rapport der kommunane sjølve har rapportert om arbeidet innanfor psykisk helse og rusfeltet.

– Det blir fleire som hjelper barn og unge, tidlegare hjelp for psykisk helse og betre oppfølging av rusavhengige i heile landet. Denne rapporten viser at den positive utviklinga vi har sett i kommunane dei siste åra ikkje har vore eit blaff, seier helseminister Bent Høie (H).

Det er størst prosentvis auke frå i fjor innanfor tenester retta mot unge vaksne, men det er òg ein betydeleg vekst i årsverk i tenester retta mot barn og unge. Talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med ti prosent sidan 2017.

– Det er samtidig positivt at det har vore ein vekst i tilbodet for umiddelbar hjelp for pasientar med psykiske problem og rusproblem, og at over 80 prosent av kommunane har tilbod om døgnopphald for desse pasientane, seier Høie.

(©NPK)