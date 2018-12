Nortura og Rema 1000 ryddar opp etter biffkritikk

innenriks

– Vi forstår at dette kan verke forvirrande og beklagar det. Vi har derfor saman med Rema 1000 vedteke å endre merkinga til «pakket i Norge av Nortura SA for REMA 1000 AS», skriv Nortura i ein e-post til Nationen gjennom kommunikasjonsrådgivar Tanita Kveinå.

Gunstein Instefjord, som er fagdirektør for handel i Forbrukarrådet, har sagt til avisa at det var på sin plass at Nortura rydda opp i den merkinga.

– Sjølv om regelverket for opphavsmerking er følgt, er dette ei uryddig og forvirrande merking. Omgrepet «produsert i Norge» blir både feil og unødvendig. Dette bør Nortura rydde opp i. God opphavsmerking er viktig for mange forbrukarar, sidan det gir dei betre moglegheit til å ta eigne val, sa han.

Det var i utgangspunktet ikkje noko lovstridig over teksten, som Nortura har skrive på Rema 1000-produkta, men det vart påpeika som veldig forvirrande for forbrukarane.

Kjøttet kjem i heil filet til Noreg og blir skoren i mindre biffar og blir pakka på Nortura Rudshøgda.

