Nye Sandnes vil ha tilbake Preikestolen

innenriks

Det fall mange tungt for brystet at den berømte fjellformasjonen hamnar i Strand kommune og ikkje blir med på lasset når Forsand – der Preikestolen ligg i dag – blir slått saman med Sandnes.

Fellesnemnda i nye Sandnes sender no brev til kommunalminister Monica Mæland (H) med krav om at grensejusteringa blir reversert, skriv Stavanger Aftenblad. Dei meiner flyttinga av grensa – og klippeutspringet – inneber at lokaldemokratiet blir overkøyrt.

Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) meiner regionale krefter har ønskt å ta frå Sandnes turistattraksjonen ved Lysefjorden.

– Dette er ikkje noko regjeringa har soge frå eige bryst. Dette er den langsiktige planen til Stavanger om å overta Strand, og det er mange som ser på dette som byrjinga på slutten for regionalt samarbeid, sa Wirak då nyheita vart kjent.

Ole Tom Guse (KrF) frå Forsand sit òg i fellesnemnda, men var ein av mindretalet som ville la saka liggje.

– Det er direkte flautt når den politiske leiinga målar fanden på veggen. Vi treng godt samarbeid med nabokommunane, og slike fråsegner og dette brevet bidreg ikkje til det, meiner han.

(©NPK)