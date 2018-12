Oslo Børs nesten i null hittil i år

innenriks

Med børsfallet dei siste dagane er så godt som heile oppgangen frå tidlegare i år forsvunne. Oppgangen hittil i år er onsdag på 1,3 prosent.

Børsveksten som i haust såg ut til å bli rundt 15 prosent, er dermed eten opp.

– Ein av dei lengste oppturane gjennom tidene går mot slutten i USA, der det stort sett har gått oppover sidan finanskrisen i 2008. Når ein økonomisk opptur går mot slutten, pleier det å bli nokre kraftige fall i aksjemarknaden, forklarer sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

– Ein kraftig nedtur på Oslo Børs er eit fall på 40 til 60 prosent. Mellom desse nedturane har vi mange korreksjonar, som kan vere fall på opp til 20 prosent, seier Andreassen. Han blir ikkje overraska viss børsfallet held fram.

– Men eg ville trudd at det store børsfallet skulle komme noko seinare

– Nærmar oss eit større fall

Hittil er børsfallet i Oslo på rundt 12 prosent sidan toppen i haust, omtrent like mykje som dei leiande indeksane i USA. Dermed er det førebels berre snakk om ein korreksjon.

– Vi byrjar å nærme oss eit større fall, og småselskapa i USA er der no, men ikkje resten av marknaden, seier sjeføkonomen.

XXL var den store taparen på Oslo Børs onsdag med eit fall på 30,1 prosent. Aksjen var på andreplass blant dei mest omsette på hovudindeksen, berre passert av Equinor som aukar 0,85 prosent til 189,95 kroner.

Salmar og Marine Harvest var dagens vinnarar med ein kursvekst på høvesvis 5 og 4,1 prosent.

Oljeprisen opp igjen

Også på dei viktigaste europeiske børsane var det teikn til optimisme onsdag. FTSE 100-indeksen i London steig 0,9 prosent, mens CAC 40 i Paris auka 0,4 prosent og DAX 30 i Frankfurt gjekk opp 0,2 prosent.

På dei amerikanske børsane starta handelen onsdag med ein oppgang på Dow Jones med 0,7 prosent, mens Nasdaq auka 0,6 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt onsdag omsett for 58 dollar fatet på spotmarknaden, mens amerikansk lettolje blir selt for 47,9 dollar fatet. Det er litt høgare enn nivået tysdag ettermiddag, men ein vekst på over 3 prosent gjennom handledagen.

