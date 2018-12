Samrøystes KrF-ja til å forhandle om regjeringsmakt

innenriks

Det vart klart etter eit møte i stortingsgruppa til partiet og sentralstyret på Stortinget onsdag.

– Ei samrøystes stortingsgruppe og eit samrøystes sentralstyre anbefaler at vi går i reelle forhandlingar over nyttår, seier partileiar Knut Arild Hareide.

– Det var stor entusiasme. Mange ser at det er store moglegheiter her. Vi har ei god forhandlingsmoglegheit. Det er ingen politiske område som er lagt bort. Vi har heller ikkje fått nokon garantiar, seier han.

Hareide ønskte som kjent ein annan kurs for KrF, men stiller seg no bak avgjerda i partiet.

Dei fire partia har sidan 22. november hatt sonderingar for å førebu grunnen for forhandlingar.

– Tydelege krav

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som kjempa for samarbeid med Solberg-regjeringa i den interne prosessen til partiet, seier forhandlingsdelegasjonen, som han leier, fekk veldig tydelege krav frå stortingsgruppa og sentralstyret.

– KrF kan ikkje gå i regjering for ein kvar pris. Vi må ha betydeleg gjennomslag på viktige felt, seier Ropstad.

– Landsstyret har også løfta fram den kristne kulturarven og fellesverdiane, seier han.

Ropstad nemner òg ei barnereform, eit løft for familiane, ei likeverdsreform som sikrar eit samfunn med plass for alle, og varetaking av globalt ansvar både på klima og fattigdom som kjernesaker for KrF.

Statsminister Erna Solberg (H) har skapt forventingar i KrF om å få gjort innstrammingar i abortlova med utspelet sitt om forhandlingsvilje på dette betente området.

– Det har sjølvsagt vore ein del av sonderinga og vil bli ein del av forhandlingane, seier Ropstad.

Alt klart

Frps landsstyre sa tysdag kveld ja til å gå i forhandlingar med KrF om å utvide regjeringa. Også Venstres forhandlingsdelegasjon har fått klarsignal til forhandlingar.

Forhandlingane startar rett over nyttår, men nøyaktig tid og stad er førebels ikkje kjent.

Viss forhandlingane lykkast, vil Noreg for første gong sidan 2013 få ei fleirtalsregjering. Då hadde Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV saman styrt landet i åtte år.

I førre stortingsperiode hadde Høgre og Frp ein samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Venstre gjekk inn i regjeringa i januar i år, mens KrF vedtok å søke samarbeid med regjeringa etter ein opprivande intern strid og mot partileiar Hareides råd.