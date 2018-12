Bagasjeboksane på Gardermoen skitnare enn doseta

innenriks

Det skriv Aftenposten som har gjort reinhaldsmålingar på bookingskjermar, bagasjevogner og bagasjekontrollen på Oslo lufthamn.

Testen vart gjennomført med eit instrument som måler mengda bakteriar og organisk materiale på ei overflate. Om verdiane overstig 1500, er det ikkje reint.

Verst ut kom dei ti bagasjeboksane som vart sjekka, der verdien i snitt vart målt til 19.909. Den skitnaste boksen vart målt til 27.247. Den meste skitne bagasjevogna vart målt til 15.362, mens den skitnaste skjermen hadde ein verdi på 9.537. Ingen av boksane eller vognene var reine ifølgje testen, mens to skjermar hadde verdiar under 1.500.

Til samanlikning målte avisa reinhaldet på eit herretoalett, der såpedispensaren vart målt til 2.528 og dosetet til 4.242. Altså var den skitnaste bagasjeboksen meir enn seks gonger meir skitten enn dosetet.

Hans Bendik Eriksen, avdelingssjef for operativ drift ved Oslo lufthamn, er ikkje nøgd med resultata i reinhaldstesten og seier dei skal bruke han til å styrkje reinhaldet på flyplassen. Mellom anna lovar han at skjermane skal vaskast kvar dag, at bagasjetrallene skal desinfiserast og at gamle bagasjeboksar skal skiftast ut med nye boksar med antibakteriell overflate.

