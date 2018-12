Regjeringa stansar auke i inkassosatsen

innenriks

– Når inkassobransjen sparer pengar på grunn av automatisering, bør det føre til lågare inkassosalær. medan ein arbeider med nye reglar om inkassosalæra, meiner eg det er riktig at satsane ikkje blir auka, seier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Inkassosatsen er ein grunnstorleik, som mellom anna purregebyr og maksimalsatsar for inkassoføretaka blir berekna ut frå.

Fram til no har inkassosatsen vore justert årleg for å halde tritt med prisveksten. No blir han liggjande på 700 kroner også etter nyttår.

Arbeidsgruppa som skal sjå på inkassolova og inkassoforskrifta, legg fram rapporten sin 1. januar 2020.

