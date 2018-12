innenriks

Dei tilsette i salsavdelinga for daglegvare fekk beskjeden siste veka før jul, ifølgje E24.

Administrerande direktør Lars Giil gir ikkje eit nøyaktig tal på tilsette som mistar jobben, men seier det er «ei betydeleg mengde».

Bakgrunnen for kuttet er at Norgesgruppen, Bunnpris, Rema 1000 og no sist Coop har avgjort å slutte med eksterne varefremjarar som plasserer varer i hyllene, demonstrerer produkt og utfører ulike salstenester.

(©NPK)