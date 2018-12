innenriks

Kirkens Bymisjon hadde budsjettert med inntekter som ville gjere det mogleg å starte opp rundt 60 konkrete tiltak rundt om i landet etter TV-aksjonen.

– Ved at vi fekk inn mykje meir enn vi hadde håpa på, ser vi no at vi vil nærme oss heile 70 tiltak. Dette er mellom anna arbeidstiltak, utlånssentralar for barn og unge, og akuttovernattingar, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

