Kvar åttande selde leike er ulovleg

innenriks

Direktoratet har avdekt at 13 prosent av leikene som blir selde i norske butikkar, enten manglar eller har eit falskt såkalla CE-merke, skriv Dagsavisen. Det merket er garantien til produsenten for at dei følgjer europeiske reglar.

– Vi frårår forbrukarar å kjøpe leiketøy utan CE-merking. Utan slik merking er leiketøy ulovlege, seier Mathieu Veulemans, som leier produkttilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

I tillegg til CE-merket skal namnet til produsenten vere synleg på leika eller emballasjen.

Delen leiker som ikkje er rett merkt, er omtrent like stor i Noreg som i Sverige og betydeleg lågare enn i enkelte andre land. Men det er framleis høgare enn Veulemans set pris på.

– Talet bør vere lågare og verksemdene endå betre til å fange opp ulovlege produkt, meiner han.

Forbrukarrådet oppfordrar folk til å klage og be om pengane tilbake dersom dei blir selde leiker som ikkje er godkjent.

– Produkt som ikkje er CE-merkte eller som har falsk CE-merking, har mangel etter kjøpslova, seier seniorrådgjevar Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

