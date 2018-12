Laurdag er den store bulkedagen – stressa menn får skylda

innenriks

Fleire hundre tusen stressa nordmenn skal ut og rekke dei siste julegåveinnkjøpa laurdag – bitte veslejulaftan, og på denne dagen i fjor vart det registrert 1.987 trafikkuhell. Ulykkene kosta forsikringsselskapa 37 millionar kroner, ifølgje Finans Noreg.

Sjølv om det blir bulka og kollidert heile dagen, er det klart flest uhell om ettermiddagen.

– Berre mellom klokka 12 og 13 var det over 200 trafikkuhell, altså over tre i minuttet. Dei fleste er ulykker der berre éin bil er involvert, til dømes ved at ein køyrer på ein stolpe i eit parkeringsanlegg. Deretter følgjer påkøyrsler på parkerte bilar og ryggeulykker, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Det er menn som dominerer bulkestatistikken, og heilt øvst på den småflaue lista tronar menn i alderen 35 til 50 år. Deretter kjem menn mellom 50 og 64 år og på tredjeplass dei endå eldre. Forsikringsselskapa reknar med at dei høge tala kjem av stress.

– I år ser vi at det er relativt store snømengder på Sørlandet og dessutan at det tidvis er svært glatte vegar på Austlandet i samband med underkjølt regn. Det er derfor å vente at det blir ein god del trafikkulykker i dagane før jul, og ikkje minst på laurdag som er bitte veslejulaftan, seier Brandeggen, som anbefaler folk å få handleturen unnagjort før klokka 12.

(©NPK)