Nyomsett og moderne samisk bibel på veg

Bibelselskapet står bak den første fullstendige og moderne omsetjinga av bibelen til nordsamisk, skriv Vårt Land. Han erstattar ein bibeltekst frå 1895, som ligg langt unna samiske kvardagsspråk i dag.

– Det førre skriftspråket er det mange som ikkje meistrar lenger. Det er òg nokre stader i den bibelen som er uforståelege for mange, dei har måtta ty til ­andre språk for å forstå innhaldet i setningar. Dette har no vorte retta opp, seier leiar Sara Ellen Anne Eira i Samisk kyrkjeråd til Kristeleg Pressekontor.

Den nye bibelen skal lanserast i Kautokeino i august, i det som er urfolkspråkåret.

– Det er sjølvsagt ein milepæl at heile bibelen no blir utgitt på nordsamisk, så alle som kan samisk har moglegheit til å lese bibelen. Han er ikkje berre ei religiøs bok, men òg ein viktig kulturberar i samfunn som er basert på kristne verdiar. Derfor betyr det mykje at viktige skrifter også finst på nordsamisk, seier Eira.

