Drivstoffsalet stuper i Oslo vest

Konsulentselskapet Rystad Energys tal viser at salet av bensin og diesel i Oslo vest fall 28 prosent i fjor og hittil i år, skriv Aftenposten. Aust i Oslo er salet uendra hittil i år, etter eit audmjukt fall i fjor.

I Akershus vest – inkludert kommunane Asker og Bærum – har salet i fjor og så langt i år falle med 16 prosent. Nord i fylket er salet omtrent uendra for same tidsperiode. På landsbasis har salet av drivstoff vore det same dei siste åra, skriv avisa.

Senioranalytikar Artyom Tchen i Rystad Energy seier elbilane er ei viktig årsak.

– I Oslo vest og Akershus vest er det mange elbilar fordi inntektsnivået er høgt, og fordi mange har høve til å lade elbilen heime, seier Tchen.

Rystad Energy trur forbruket av drivstoff vil søkke med rundt ein tredel fram mot 2025.

Ifølgje Norsk elbilforeining er marknadsdelen i nybilsalet for elbilar høgast i Oslo, Akershus og Hordaland. Frå januar til november i år har det vorte registrert over 50.000 nye elbilar her i landet.

