Kommunar i front mot vald i skulen

– Vald og utagerande åtferd, enten det er retta mot andre elevar, lærarar eller andre vaksne i skulen, er svært alvorleg og må takast tak i. No opprettar vi eit nettverk med nokre kommunar og fylkeskommunar for å få meir kunnskap om kva som verker, og for å bidra til at meir kunnskap og erfaringar kan delast med andre, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunane og fylkeskommunane har i kraft av å vere skuleeigarar og arbeidsgivarar hovudansvaret for eit trygt skule- og arbeidsmiljø. I tillegg til desse partane, skal òg lærarar, foreldre og elevar involverast.

Dei såkalla leiarkommunane er plukka ut på bakgrunn av at dei allereie jobbar godt med temaet. I tillegg skal Kunnskapsdepartementet setje ned ei nasjonal referansegruppe med relevante fagfolk som skal fungere som samtalepartnar i arbeidet.

– Referansegruppa vil vere viktig i den nasjonale innsatsen mot vald i skulen, og det er derfor vi ønsker å ha med fleire faggrupper som kan bidra med ulike perspektiv og innspel til førebyggingsarbeidet, seier Sanner.

Ordninga med leiarkommunar skal i første omgang vare i to år. Det er kommunane og fylkeskommunane som er invitert med i nettverket:

Drammen kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Oslo kommune

Østfold fylkeskommune

Kvam kommune

