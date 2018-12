Romjul og raude tal på Oslo Børs

innenriks

Truleg var det dei gode nyheitene til det siste døgnet frå Wall Street som bidrog til at hovudindeksen starta opp torsdag. Amerikanske indeksar la seg på rundt 5 prosent onsdag, og torsdag stengde børsen i Tokyo opp nesten 4 prosent. Den breiare samansette Topix-indeksen steig 4,9 prosent til 1.502 poeng.

Men i Oslo gjekk det motsett veg torsdag føremiddag, sjølv om det såg lyst ut med det same etter opninga. Etter ein time med handel, hadde hovudindeksen svekt seg 0,87 prosent til 796,94 poeng.

Motstraum-utviklinga i Oslo kan kome av at behovet for ein korreksjon opp ikkje er like stort her som i USA, der børsane fall kraftig julaftan.

– Heldigvis for Oslo Børs delen har handelen vore stengd i denne perioden, dermed slapp investorane her heime å vere med på denne berg -og dalbanen, skriv Netfonds Roger Berntsen i eit notat ifølgje E24.

Eit fat nordsjøolje gjekk for 54 dollar i 9.30-tida, rundt 2 prosent under nivået ved midnatt.

