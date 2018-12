Telenor klagar på gigantgebyr

innenriks

– 20. desember leverte Telenor inn ein omfattande klage på Konkurransetilsynets vedtak fordi vi meiner prismodellen i avtalen er lovleg, seier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Finansavisen.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni med at Telenor la hindringar i vegen for utbygginga av eit tredje mobilnett i Noreg. Gebyret på 788 millionar kroner er det høgaste gebyret tilsynet har gitt nokosinne. Telenor har heile vegen vore usamd i vedtaket.

Krokan seier at han håper Konkurranseklagenemnda vil gå grundig gjennom klaga og føringane til selskapet.

Frå 2007 bygde Network Norway eit tredje mobilnett i Noreg saman med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forplikta til å gi dei tilgang til nettet sitt. I 2010 endra likevel Telenor vilkåra i avtalen om nettleige, noko som var misferd av lova.

Finansavisen skriv at dersom nemnda kjem til same konklusjon som tilsynet, kan Telenor ta saka for retten.

(©NPK)