Heile mannskapet på fiskebåten i nød på Svalbard er evakuert

Det fortel Hovudredningssentralen Nord-Noreg i ei pressemelding.

Helikoptera til sysselmannen byrja evakueringa av dei 14 personane om bord rundt klokka 15.30 fredag. Ifølgje Hovudredningssentralen var det ned mot 20 minusgrader og sterk vind i området, men ingen frå mannskapet måtte ned i vatnet. Ingen av dei 14 skal vere skadde.

Fiskebåten Northguider sende ut nødsignal heilt nord i Hinlopensundet på Svalbard like før klokka 14 fredag. Ifølgje nettavisa Sysla skal båten ha drive fiske då mannskapet mista kontroll over fiskebåten. Fiskebåten skal seinare ha drive på land.

Redningsleiar Ørjan Delebekk i Hovudredningssentralen Nord-Noreg seier til NTB at det er uvisst kva som løyste ut nødmeldinga.

Dagleg leiar Arne H. Birkeland i Opilio AS, som eig den 47 meter lange trålaren Northguider, seier til Sysla at han hadde snakka med mannskapet, og at det etter forholda stod bra til med alle saman.

