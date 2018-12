Kirkens SOS har hatt over 3.000 samtalar i jula

innenriks

– Dei aller fleste som tek kontakt, fortel om stor einsemd og psykiske problem, opplyser generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS.

Han fortel at organisasjonen også har sett ein auke i samtalar som handlar om relasjonsutfordringar no i høgtida, men meiner dette ikkje er så rart ettersom det er forventningar om at familien skal samlast.

Ifølgje Theis kan det by på problem både for dei som har ein familie å vere saman med og føler at det er utfordrande, men også for dei som ikkje har ein familie og kjenner på einsemda.

Telefontenesta Kirkens SOS er framleis størst med heile 2.697 samtalar frå 22. til 27. desember. Pågangen på dei skriftlege tenestene har likevel vore større enn før.

Kirkens SOS svarer på nærare 200.000 førespurnader kvart år og har lenge vore Noregs desidert største døgnopne kriseteneste på telefon og internett. Tenesta er anonym og blir bemanna av frivillige medarbeidarar.

(©NPK)