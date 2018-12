Netthandel dreg opp tala for detaljhandelen

innenriks

Etter at det vart målt ein nedgang på 0,2 prosent frå september til oktober, auka detaljhandelen igjen. Noko av auken kan forklarast med ein vriding av julehandelen frå desember til november og kampanjane knytte til Black Friday, skriv Statistisk sentralbyrå.

Sesongjusterte tal viser samtidig at det totale varekonsumet til hushalda steig med 0,3 prosent i same periode. Av denne oversikta går det fram at mellom anna kjøp av IT- og sportsutstyr, og kjøp av bilar og drivstoff drog opp konsumet, men samtidig fall forbruket av både elektrisitet og brensel og av mat og drikkevarer.

I november 2018 bestod varekonsumet av 30 prosent mat- og drikkevarer, 11 prosent elektrisitet og brensel, 16 prosent kjøp og drift av bilar og 43 prosent andre varer, skriv SSB.

