Professor: Noreg manglar eit aktivt nettpoliti som førebyggjer vald og drap

– Dagens nettpatruljar er i praksis passive nettsider. Folk kan stille spørsmål, og kanskje får dei svara neste dag når politikontoret opnar. Men sånn fungerer ikkje nettet. Politiet i Noreg manglar framleis eit konsept for å ope og aktivt vere til stades i ulike forum på internett, seier professor Inger Marie Sunde til Stavanger Aftenblad.

Ein mann i 20-åra er sikta for å ha drepe ein annan mann i Sandnes vesle julaftan. På eit ope nettforum fortalde den sikta både før og etter drapet om kva han hadde tenkt å gjere.

Professoren seier at ho er klar over at politiet har nettpatruljar i enkelte byar, men meiner det burde ha eksistert for heile landet og at politiet er til stades òg på natta og i helgane.

Sunde seier likevel at det ville ha vore vanskeleg òg for eit aktivt nettpoliti å oppdage den halvannan time lange dialogen den sikta hadde på det engelskspråklege nettforumet før drapet i Sandnes.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratets fagavdeling erkjenner overfor Aftenbladet at politiet ikkje har klart å halde følgje. Han seier at alle tolv politidistrikt er i ferd med å etablere nettpatruljar for å styrke nærværet på nett for å førebyggje og etterforske kriminalitet.

