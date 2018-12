Studentar blir rekruttert til å kvitvaske pengar

innenriks

Banken har dei siste åra jobba med å finne såkalla muldyr, altså personar som hjelper kriminelle med å kvitvaske pengar, skriv Dagens Næringsliv. Berre i haust har dei oppdaga 37 nye muldyr.

Leiar Terje Aleksander Fjeldvær i DNBS «Financial Cyber Crime Center» seier til avisa at det no veks muldyrmiljø på to ikkje namngitte norske universitet. Dei har sett at studentar i same krets i norske studentmiljø stiller kontoane sine til disposisjon for kriminelle i utlandet. Dette gjeld 11 studentar, ifølgje Fjeldvær.

Han åtvarar om at studentane gjer seg skyldige i aktlaus kvitvasking.

– Ein del muldyr vil sannsynlegvis vere ein del av eit organisert miljø, men i akkurat desse sakene verkar det som muldyra blir manipulert til å gjennomføre betalingane, seier Fjeldvær, og seier kvitvaskinga ved dei to universiteta er politimelde.

