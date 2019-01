Knallharde Frp-krav for ny fleirtalsregjering

innenriks

– Vi ser fram til å setje oss ned og komme i gang med forhandlingane. Men vi erkjenner også at dette kjem til å bli krevande. Det er mange vanskelege politiske saker vi skal komme gjennom, sa Jensen då dei fire partia møtte pressa før forhandlingsstart onsdag.

Ho la deretter fram denne kravlista:

– For Frps del er det avgjerande viktig å få betydeleg gjennomslag for vidare redusering av skatte- og avgiftstrykket, forbetringar på samferdselssektoren og ikkje minst ytterlegare innstrammingar i asyl- og innvandringspolitikken.

Regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre og KrF er samla til forhandlingar om ei fleirtalsregjering på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Anstrengt forhold

Talet på kvoteflyktningar er eitt punkt på innvandringsfeltet der Frp er ueinig med KrF og Venstre. Fylkesleiar for Frp i Oslo Tone Ims Larssen varsla nyleg via TV 2 at 3.500 kvoteflyktningar er ein maksgrense for partiet.

Også kravet om redusert skatte- og avgiftstrykk er utfordrande, all den tid KrF har fleire kostbare reformer på kravlista si.

Forholdet mellom KrF og Frp var anstrengt i fjor haust, ikkje minst etter at KrF fekk gjennomslag i Stortinget for å reversere ei liberalisering av taxfree-ordninga.

Onsdag peika Jensen på at forholdet mellom dei to partia er litt betre no enn det var i haust. Då klaga ho og fleire andre i partiet på svartmåling frå KrF.

– Det var nyttig for oss å bli betre kjent med Kjell Ingolf og delegasjonen hans i sonderingane. Det betyr at tilliten mellom oss har vorte større, understrekar ho.

Kortare tid

Også statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg spår krevande forhandlingar. Ho viste onsdag til at ei eventuell fleirtalsregjering berre får to og eit halvt år på seg til å gjennomføre politikken sin før stortingsvalet i 2021.

– No er det ein litt kortare periode vi skal forhandle om denne gongen, men vi kan legge grunnlaget for mykje god borgarleg politikk, sa Solberg.

Ho gjentok åtvaringa si frå tidlegare om at eventuelle nysatsingar må finansierast gjennom omprioriteringar.

– Summen av løfta må vere slik at dei kan berast innanfor dei økonomiske rammene vi trur vi kjem til å ha i åra framover, sa ho.

– Mykje gjennomslag

KrFs nestleiar og forhandlingsleiar Kjell Ingolf Ropstad skrytte onsdag av Solbergs nyttårstale, som i stor grad sirkla rundt KrF-hjartesaker.

– Eg følte KrF allereie hadde fått ein del gjennomslag etter å ha høyrt talen hennar, med ei tydeleg prioritering av barne- og familiepolitikken, sa Ropstad.

Han varsla at KrF no kan tilby «ein stabilitet og tryggleik regjeringa har mangla».

Ropstad stod i spissen for den blå leiren i partiet, som vann den interne kampen om å søke samarbeid med regjeringa. Partileiar Knut Arild Hareide tilrådde samarbeid med Ap og Sp.

Klima på topp for Venstre

Venstre-leiar Trine Skei Grande håper å få draghjelp frå KrF til eit større gjennomslag i klimapolitikken. Venstre gjekk inn i regjeringa for snart eitt år sidan etter knappe to vekers forhandlingar.

– Det er no vi har sjansen til å nå klimamåla. Gjer vi det, klarer vi å omstille Noreg på ein positiv måte, sa ho.

Grande understreka også at integreringsløft og kamp mot barnefattigdom blir viktige forhandlingsområde for partiet.

(©NPK)