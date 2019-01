Abortsaka skaper frykt for meir splid i KrF

innenriks

Abortsaka er blant dei sakene det står mest strid om i regjeringsforhandlingane som onsdag starta på Hadeland.

NTB har snakka med fleire som var på den «raude» sida i kampen om KrFs retningsval. Den kampen enda som kjent med at den «blå» sida vann, ikkje minst på grunn av det nestleiar Kjell Ingolf Ropstad løfta fram som ein «historisk sjanse» til å få endra paragraf 2c i abortlova etter at statsminister Erna Solberg (H) opna døra.

Paragrafen opnar for abort etter veke 12 dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom.

Skjør tillit

Ropstad leier no KrF-delegasjonen i forhandlingane med Høgre, Frp og Venstre om ei ny regjeringsplattform. Men to av dei moglege regjeringspartnarane – Venstre og Frp – har stegla og motsett seg alle endringar i abortlova. KrF-leiinga innser at det ikkje er nokon garanti for å vinne fram på dette punktet.

– Det vil vere eit nederlag viss vi ikkje lykkast, men slik er politikken, sa Ropstad i NRK-programmet Politisk kvarter onsdag morgon.

Men ifølgje ei sentral plassert kjelde i KrF kan nettopp det å ikkje lykkast føre til ytterlegare splid i partiet, som allereie er delt omtrent på midten etter retningsvalet.

– Det blir vanskeleg for samhaldet og tilliten innover dersom Ropstad ikkje leverer på 2c, seier kjelda, som ikkje ønsker å bli sitert med namn.

– Men samtidig trur eg det blir for belastande for regjeringa å gå med på dette, seier kjelda.

– Fånyttes

Fylkesleiar for KrF i Telemark Erik Næs meiner at Ropstad la alle egga sine i éi korg då han brukte abortsaka til å vinne retningsvalet.

– Og éin ting er å få gjennom noko i forhandlingane. Men viss det ikkje har støtte i befolkninga, er det jo fånyttes, seier Næs, som heller anbefaler å bruke regjeringsforhandlingane til å få i gang ein debatt i samfunnet om abortlova.

– Skal ein endre abortlova, må ein finne fram til noko folk sluttar opp om, seier Næs.

– Og viss alle egga i Ropstads korg blir knuste, kva blir konsekvensane av det?

– Det vil eg ikkje seie noko om no. Det får vi ta når vi får resultatet.

– Heilskapen avgjer

Fylkesleiar Ingelin Noresjø i Nordland er einig i at abortsaka skapte store forventingar på det ekstraordinære landsmøtet i november.

– Men for meg er det heilskapen i politikken som avgjer. Endring av abortlova er éin av sakene, men ikkje tunga på vektskåla for meg. Men eg veit jo at det er veldig viktig for andre i partiet, seier ho.

Samtidig betyr den låge oppslutninga til KrF på meiningsmålingane at dei må få store gjennomslag i forhandlingane, understrekar Noresjø.

– Vi må ha gjennom saker som appellerer til veljarane våre, elles vil ein tenke at det ikkje var verdt det. Vi skal gå saman som eit samla parti etterpå òg, seier ho.

