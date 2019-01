KrFU-leiar seier forbod mot tvillingabort vil vere ein siger

innenriks

– Det vil vere eit gjennomslag og ein siger vi ikkje hadde fått i ei anna setting eller med andre parti, seier Tønnessen til NRK.

Onsdag starta regjeringsforhandlingane på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland. Abort blir ei av dei største utfordringane når KrF dei neste vekene skal prøve å spikre ei ny regjeringsplattform med Høgre, Frp og Venstre.

Abortdebatten blussa opp då statsminister Erna Solberg (H) i midten av oktober sa at ho var villig til å diskutere endringar i abortlova dersom KrF valde å gå inn regjeringa.

Det eine kravet frå KrF dreier om å endre paragraf 2c som tillèt seinabort dersom fosteret er alvorleg sjukt. Det andre kravet, som har fått mindre merksemd i debatten, var forbod mot sjølvbestemt tvillingabort på eitt av to friske foster.

I 2016 konkluderte lovavdelinga i Justisdepartementet med at abortlova opnar for at kvinner som er gravide med friske tvillingar, før veke 12 kan velje å abortere bort eitt foster og berre bere fram det eine.

Dersom kravet om å endre paragraf 2c glepp i forhandlingane, men KrF får viljen sin når det gjeld tvillingabort, meiner Tønnessen at nestleiar Kjell Ingolf Ropstad uansett lever opp til forventingane han skapte om endring i abortlova i debatten om KrF skulle gå inn i regjering i fjor.

Ropstad leier no KrFs delegasjon i forhandlingane med Høgre, Frp og Venstre om ei ny regjeringsplattform. Men to av dei moglege regjeringspartnarane – Venstre og Frp – har sett seg kraftig mot endringar i abortlova.

