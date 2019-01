Stor snøskredfare i delar av landet

innenriks

Fredag varslar NVE på Varsom.no om at snøskredfaren også er stor i Møre og Romsdal. Varselet omfattar Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre. Torsdag gjeld det same varselet for Lofoten og Vesterålen, Helgeland, Ofoten, Salten og Svartisen.

Rasfaren i desse områda aukar som følgje av nedbør og auka temperaturar.

– Skredfaren aukar raskt med temperaturen og nedbøren. Naturleg utløyste skred er venta, varslar Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Generelt for Nord-Noreg er faren for naturleg utløyste skred aukande. Snøskredvarslinga anbefaler publikum å halde avstand til skredterreng torsdag.

Kuling, stigande temperatur og somme stader mykje nedbør i Indre Troms vil auke belastinga på eit allereie ustabilt snødekke.

– Der nedbøren kjem som regn, må ein forvente naturleg utløyste våtskred og over mildvêrsgrensa kan det gå store tørre flakskred. Det finst òg vedvarande svake lag nede i snødekket, som gir eit ytterlegare ustabilt og uføreseieleg snødekke, opplyser vaktleiar Solveig Kosberg i NVEs snøskredvarsling.

Indre Troms, som òg omfattar Tamokdalen, der fire er sakna etter snøskredet som gjekk onsdag, har betydeleg snøskredfare.

– Regionale varsel seier ingenting om enkeltheng, og innover i ein region kan det vere store lokale forskjellar, påpeikar Kosberg.

