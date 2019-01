Ulvekommunar lei nye rundar i retten

innenriks

– For USS er det viktig at det kjem ein tydeleg, rettskraftig dom i spørsmålet om uttak av ulv som legitimerer politisk styring av rovviltpolitikken. Det er uheldig og konfliktskjerpande med årlege rundar i rettsapparatet om lovlegheita av politiske vedtak, seier leiar Hanne Alstrup Velure.

Dyrevernorganisasjonen NOAH har teke Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innanfor ulvesona. Organisasjonen meiner vedtaket er ugyldig, og har òg bedt byfuten i Oslo om å setje foten ned for ytterlegare jakt i ulvesona inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig.

Mange av kommunane som er med i USS, ligg i ulvesona og dei har derfor meldt seg som partshjelpar for departementet i saka.

To ulv felte

To ulvar i Slettås-flokken i Trysil vart felte tysdag, same dagen som jakta starta. Det er uvisst om det er fleire ulvar i flokken, men jakta kan bli teke opp igjen om det blir oppdaga spor.

Departementet har gitt løyve til å felle opptil tre ulv, truleg alle dyra i flokken. NOAH bad departementet vente med jakta, men departementet sa nei.

Det er første gong styresmaktene har gitt løvye til jakt innanfor ulvesona. Grunngivinga var at Slettås-flokken var belastande å leve med for folk i området, og målet med å skyte flokken er å dempe ulvekonflikten.

– Ugyldig vedtak

NOAH meiner at vedtaket er ugyldig.

– Vedtaket er særs tynt grunngitt, seier advokat Mads Andenæs, som fører saka på vegner av organisasjonen.

Han meiner departementet har basert seg for sterkt på stortingsvedtaket om kor stor bestanden skal vere, og ikkje vist at dei har vurdert krava i Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen om vern av ville dyr. Han etterlyser andre tiltak enn jakt for å dempe konflikten.

Elisabeth Stenwig frå Regjeringsadvokaten er ueinig.

– Vedtaket er godt grunngitt, seier ho.

Stenwig meiner vedtaka departementet har fatta, ikkje truar overlevinga for bestanden og dermed ikkje er i strid med lova eller dei internasjonale forpliktingane.

Byfuten i Oslo skulle torsdag ta stilling til NOAHs krav om ei mellombels åtgjerd, som skulle hindre at jakta innanfor ulvesona kan takast opp igjen mens ein ventar på at domstolen får vurdert heile vedtaket. Men det kom inga rettsavgjerd torsdag, og det er uklart når ho kjem.

Andenæs meiner det er interessant å få retten til å vurdere om vedtaket er gyldig, sjølv om ulvane alt er skotne. Det vil i så fall bety at det blir ny runde i retten.

Vil ha færre dyr

Mens dyrevernarane meiner departementet har tillate jakt på for mange ulv, meiner Senterpartiet at det bør skytast fleire, og krev svar frå statsråd Ola Elvestuen (V).

Han sa nemleg nei til å skyte to andre ulveflokkar, Mangen-flokken i Akershus/Hedmark og Hobøl-flokken i Østfold. Rovviltnemndene ville at dei to flokkane skulle takast ut.

– Stortinget har fastsett eit bestandsmål for ulv på fire til seks ynglingar årleg, og rovviltnemndene har foreslått å ta ut tre ulverevir i ulvesona for å komme ned på bestandsmålet. Kvifor undergrev statsråden bestandsmålet Stortinget har vedteke, ved å nekte jakt i Mangen- og Hobøl-revira? spør Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

