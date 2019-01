65 millionar til tiltak mot marin forsøpling

innenriks

Tilskotsordninga for opprydding er i år på 65 millionar kroner, og fristen for å søke er sett til torsdag 31. januar.

Det er Miljødirektoratet som forvaltar tilskotsordninga som skal bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere den marine forsøplinga i Noreg, både rydding og førebyggande tiltak.

Tilskotsmidlane kan gå til rydding både i strandsona, langs elvebreidder og på havbotnen. Søknaden må sendast inn via det elektroniske søknadssenteret til direktoratet.

Hovudmålet med tilskota er å rydde i strandsona. Det kan også givast tilskot til rydding langs elvar, vatn og innsjøar der det kan argumenterast for at avfallet kan ende opp i havet om det ikkje blir fjerna. Forureinaren betaler-prinsippet ligg til grunn, slik at rydding der det finst ein ansvarleg for avfallet, ikkje er omfatta av ordninga.

Minstesummen det kan søkast om, er 300.000 kroner. Det er mogleg for fleire søkarar å gå saman om ein søknad, slik at totalsummen blir over dette beløpet.

(©NPK)