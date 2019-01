Fare for at trålar kan søkke under berginga

innenriks

Faren for totalhavari fører til at trålaren må tømmast for 320.000 liter diesel før bergingsarbeidet byrjar, opplyser vaktansvarleg Rune Bergstrøm i Kystverket til fagbladet Sysla.

Arne Birkeland i Austevoll-reiarlaget Opilio AS, som eig skipet, deler Kystverkets bekymring. Det skal vere mellom 700 og 900 kubikkmeter vatn som har trengt inn i maskinrommet.

– Vi har rekna ut at båten flyt med dei skadane han no har, men at vi ikkje får drege han av grunna før vi får av noko vekt, seier Birkeland til Sysla.

Det er no éi veke sidan trålaren mista kontrollen og gjekk på grunn i Hinlopensundet nord på Svalbard. Skipet ligg stabilt med ei slagside på 17 grader, skriv Kystverket i ei oppdatering fredag.

– Avgrensa lekkasjar

Kystverket seier det er meldt om avgrensa lekkasjar av olje i maskinrommet, men førebels er det ikkje noko som tyder på at dieseltankane er skadde. Vêret skal vere bra i området fram til laurdag, og tida skal nyttast til å førebu bergingsaksjonen.

Mannskap frå kystvaktskipet Svalbard tok seg torsdag kveld om bord i havaristen. Der sikra dei ulike gjenstandar og fjerna skadeleg materiale som kjemikalium og oljekanner, opplyser reiarlagssjef Arne Birkeland til Bergensavisen.

Trålaren gjekk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Ingen av mannskapet på 14 vart skadde i grunnstøytinga, og alle vart evakuerte.

Lause gjenstandar

Kystvaktpersonell og folk frå Kystverket, Sysselmannen, reiarlaget og bergingsselskapet Ardent Global deltek i bergingsaksjonen, ifølgje Fiskeribladet.

– Dei har gått over båten og sett på skadane. Dei har byrja å fjerne alt av lause gjenstandar om bord, og dei har kartlagt skadar i skroget. Så skal dei jobbe vidare med å kartlegge botnforholda for å sjå kor nær havaristen det er mogleg å gå med eit anna fartøy, seier Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Han trur det kjem til å ta lang tid å berge fartøyet, som er rundt 55 meter langt og har ein bruttotonnasje på 1.792 tonn.

(©NPK)