Politiet: Leitinga etter sakna skiløparar framleis ein redningsaksjon

– Det har ikkje skjedd noko i løpet av natta. Klokka 8 vil vi ha eit møte på politihuset der vi skal sjå på moglegheitene for vidare framdrift, seier operasjonsleiar Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB.

Dei sakna er ei svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur til Blåbærfjellet. Dei fire vart sist observerte rundt klokka 14 onsdag. Etter nokre timar vart ein femte person i turfølgjet bekymra og melde frå til politiet.

Det er sett skispor som går inn i eit skred, men ingen har sett skispor som kjem ut.

Betre vêr

Snøskredvarslinga melder at faregraden i Indre Troms er tre av fem, betydeleg snøskredfare. I fjellet er temperaturen rundt 5 minusgrader, og vinden har minka til 3,5 meter per sekund.

Tre skredekspertar frå NVE er på plass i Tamokdalen. Dei vil bli flogne inn i leiteområdet med helikopter når vêret tillèt det.

Ifølgje vakthavande meteorolog Trond Lien ved Vêrvarslinga i Nord-Noreg vil det bli betre tilhøve for søk fredag enn dei føregåande to dagane, skriv Nordlys.

Ikkje endra status

Aas opplyser at aksjonen er ein redningsaksjon med framleis håp om å finne overlevande, sjølv om det på ein pressekonferanse torsdag vart understreka at moglegheitene for å finne overlevande blir mindre for kvart minutt som går viss dei sakna er tekne av skred.

– Vi har ikkje endra noko på status førebels. Vi er klar for innsats på morgonkvisten. Det vil vere ein del av stabsarbeidet å vurdere vêret fredag, men status er at vi framleis jobbar med ein redningsaksjon, seier han.

Hadde med redningsutstyr

Dei fire turgåarane skal ha vore på isklatrekurs i Lyngen før dei tok turen til Tamokdalen, skriv NRK, som siterer finske Hufvudstadsbladet. Kurshaldar Fredrik Aspø seier at dei fire tok med seg redningsutstyr for snøskred.

– Dei hadde med seg normalt utstyr for topptur på ski. Nokre var meir erfarne enn andre, men alle var bevisst på kva aktiviteten går ut på og at det er ein risiko med toppturar på ski i vinterfjell, seier han.

Farevarsel om stor snøskredfare og dårleg vêr har hindra både Forsvarets Bell-helikopter, ambulansehelikopter og bakkemannskap. Torsdag stod politi, leitemannskap og hund parat, men vêr og føre var for dårleg til at det kunne leitast etter dei sakna.

– Vi har eit oppdrag vi skal løyse, og det har vi jo enno ikkje fått løyst. Så det er frustrerande å berre måtte sitje her og vente. Men vi kan ikkje gå på akkord med sikkerheita for oss mannskap, sa Vegard Lindbæk i Norsk Folkehjelp til NTB.

