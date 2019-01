Tamokdalen: Nytt forsøk med søk frå helikopter

innenriks

Eit ambulansehelikopter prøvde torsdag kveld å fly over skredområdet for å undersøkje om vêrforholda tillét søk med underhengande sendar- og mottakarutstyr, men helikopteret måtte snu. Også eit helikopter frå Forsvaret har avbrote forsøk på å fly i området.

Vêret i leiteområdet er fredag betydeleg betre enn onsdag og torsdag, men det er ikkje avklart om det er trygt å sende bakkemannskap inn.

Det har tidlegare vore førebudd søk med utstyr som kan søke etter mobilsignal. Torsdag kveld var det ikkje lenger signal frå mobiltelefonar i området.

Dei fire sakna skiløparane frå Finland og Sverige i 30-åra hadde alle med seg skredsøkarar, og det er gjennom desse hjelpemannskapa vil prøve å lokalisere dei i raset.

– Søkaren sender ut eit signal heile tida, også når ein ligg under snøen. Helikopter har moglegheit til å feste ein søkar i ein vaier under helikopteret. Då kan ein fly over skredet og få inn signal som viser om det ligg nokon under snøen. Så har ein moglegheit til å sleppe markørar og flagg frå helikopteret omtrent der folk er, seier skredekspert Kjetil Brattlien ved Noregs Geotekniske Institutt (NGI) til VG.

Det er observert eit større skred i Tamokdalen der dei fire turgåarane er sakna. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kjem ut av skredet. Skredet er anslagsvis 300 meter breitt og 500–600 meter langt, og det gjekk like under toppen av det 1.442 meter høge Blåbærfjellet som ligg i Balsfjord kommune.

Geologar står på vent og skal etter planen innover mot innsatsområdet for å vurdere skredfaren når tilhøva tillèt det. Blåbærfjellet og Tamokdalen er svært skredutsett, og det går ofte snøskred der, også heilt ned mot busetnaden, ifølgje politiet.

Politiet vil orientere media om status i leitearbeidet på ein pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag ettermiddag.

