Barnehage innfører «sovevakt» etter ulykke i Bergen

Tilstanden for 1-åringen, som er innlagt på Haukeland universitetssjukehus, er framleis kritisk og ifølgje NRK livstruande etter hendinga på torsdag.

I tillegg til at politiet etterforskar saka, og at Akasia Paradis barnehage går gjennom eigne rutinar, har barnehagen avgjort at dei skal byrje med «sovevakter». Ein tilsett skal ha fast tilsyn med barna som søv – både ute og inne. Ordninga blir innført med ein gong.

– Slike hendingar vil naturlegvis skape uro hos nokon, og då er det viktig for oss å gi sikkerheit for at ein kan sende barnet sitt trygt i barnehagen vår igjen, seier administrerande direktør Ove-Christian Fredriksen til NRK.

Foreldremøte

Søndag kalla Akasia-leiinga inn til foreldremøte der ein stad mellom 50 og 60 foreldre deltok. Det går i alt 110 barn i barnehagen der ulykka skjedde.

– Det var viktig for oss å samle foreldra for å beklage på det sterkaste det som har skjedd, og gi ei sikkerheit til dei som har vorte urolege. Vi ønskte også å snakke om korleis vi kan følgje opp barna, seier Fredriksen til Bergens Tidende. Han takkar foreldra for den forståinga dei har vist.

Barnehagen heldt fredag stengt som følgje av ulykka, men opnar igjen som normalt måndag.

Får oppfølging

Ulykka skjedde i 12-tida torsdag. Den vesle guten fall ut av ei barnevogn og vart hengande fast med ein stropp rundt halsen. Guten var ikkje ved medvit då han vart funnen, og han vart frakta til Haukeland universitetssjukehus.

Rundt 20 tilsette får oppfølging etter hendinga. Barnehagen har òg henta inn ekstra bemanning i form av styrarar frå andre barnehagar, for å hjelpe til dersom nokre av dei tilsette treng ein pause.

